Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства

Владимир Познер. Фото: Википедия/Augustas Didžgalvis
Владимир Познер. защитил Урганта. Фото: Википедия/Augustas Didžgalvis

Журналист посоветовал православным активистам обратиться к руководству Первого канала.

Об этом стало известно 17 января. Журналист Владимир Познер отреагировал на требования участников движения «Сорок сороков» лишить Ивана Урганта гражданства. Он заявил, что никогда не относился к заявлениям подобных организаций серьезно и не считает, что телеведущего могут действительно наказать за его слова. Познер призвал активистов обратиться к руководству Первого канала и с ним решать все вопросы. Также телеведущий заверил, что никакие слухи не могут изменить его хорошего отношения к коллеге.

Напоминаем, что православные активисты нашли в одном из выпусков «Вечернего Урганта» шутку, оскорбляющую их чувства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что православные активисты требуют лишить Ивана Урганта гражданства.

Владимир Познер иван ургант
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