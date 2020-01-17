Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства

Журналист посоветовал православным активистам обратиться к руководству Первого канала.

Об этом стало известно 17 января. Журналист Владимир Познер отреагировал на требования участников движения «Сорок сороков» лишить Ивана Урганта гражданства. Он заявил, что никогда не относился к заявлениям подобных организаций серьезно и не считает, что телеведущего могут действительно наказать за его слова. Познер призвал активистов обратиться к руководству Первого канала и с ним решать все вопросы. Также телеведущий заверил, что никакие слухи не могут изменить его хорошего отношения к коллеге.

Напоминаем, что православные активисты нашли в одном из выпусков «Вечернего Урганта» шутку, оскорбляющую их чувства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что православные активисты требуют лишить Ивана Урганта гражданства.