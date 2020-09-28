В Петербурге приведут в порядок набережные Охты и Оккервиля

В понедельник, 28 сентября, в Петербурге состоится выездное совещание участников проекта «Твой город», в рамках которого жителям города покажут концепцию благоустройства набережных рек Охта и Оккервиль.

Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по финансам. Предполагается, что работы по благоустройству должны пройти на левом берегу Охты от моста Шаумяна до Уткина моста, а также на обоих берегах реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского моста.

Реализация проекта потребует затрат в размере не менее 100 миллионов рублей, половину из которых должен выделить инвестор, передает АБН.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администрация Петроградского района Петербурга отчиталась о проделанной на набережной реки Карповки работе по благоустройству. В прошлом году набережную благоустроили на участке от улицы Чапаева до Первого меда