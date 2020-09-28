В Пулково по горячим следам раскрыли кражу люксовой женской сумки

В петербургском аэропорту Пулково по горячим следам раскрыли хищение бредовой женской сумки. Похититель планировал продать ворованную вещь.

К транспортным полицейским в аэропорту обратилась пассажирка, которая прилетела в Северную столицу из Петрозаводска. Женщина рассказала, что оставила на первом этаже пассажирского терминала дорогую сумку, которая пропала. В ней находились внутренней и заграничный паспорт, а также почти пять тысяч рублей наличными. Проверка стола находок не дала результатов.

Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника, который похитил личные вещи женщины. Им оказался 20-летний продавец одного из магазинов в аэропорту. Он успел отвезти похищенный аксессуар домой и планировал немного позже продать его. В отношении преступника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после визита лже-газовика пенсионерка недосчиталась 300 тысяч рублей.