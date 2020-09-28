Ленобласть переходит на постоянное отопление

Ленобласть переходит на постоянное отопление
Ленобласть включает отопление. Фото: unsplash.com

Во всех муниципальных образованиях Ленобласти издали распоряжения и постановления о начале отопительного сезона на постоянной основе. Он стартует после похолодания.

Как сообщили в областном правительстве, в Ленобласти уже провели работы по проверке сетей и пробную подачу тепла. К отопительному сезону готовы 99,7% потребителей тепловой энергии. Оставшиеся 13 домов, где сейчас идет капремонт систем центрального отопления, получат акты готовности до начала октября.

Сроки подачи постоянного отопления в этом году сдвинули на конец сентября — начало октября. В соответствии с закрепленными нормативами отопление включают, когда на улице держится средняя температура +8 градусов в течение пяти дней. Однако Ленобласть даст тепло раньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 17 сентября тепло вернется в детские сады, школы и больницы.

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