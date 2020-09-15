В Петербурге с 17 сентября тепло вернется в детские сады, школы и больницы

В Петербурге с 17 сентября тепло вернется в детские сады, школы и больницы
Фото: pixabay.com

В Северной столице 17 сентября начнется периодическое протапливание. Батареи нагреются вначале в школах, детских садах и больницах.

Соответствующее решение было принято из-за прогнозов о понижении температуры воздуха в городе в ночное время.

Как сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в первую очередь тепло подадут дошкольным и средним образовательным заведениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты.

Подключать многоквартирные дома к отоплению будут управляющие компании. В случае неполадок жильцам следует обращаться в жилищную организацию, обслуживающую дом.

Температурные испытания трубопроводов, которые были перенесены из-за сложной эпидемиологической ситуации, пройдут в городе в следующем месяце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный опроверг сообщения о застройке заказника «Озеро Щучье» в Комарово.Там действует режим особой охраны.

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