Эрдоган заявил, что Армения должна оставить «оккупированные» территории Азербайджана

Эрдоган заявил, что Армения должна оставить &#171;оккупированные&#187; территории Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: wikimedia.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покончить с, по его мнению, «оккупацией» территории Азербайджана.

Лидер Турции считает, что Армения должна незамедлительно покинуть азербайджанские территории, на которые она вторглась, передает ТАСС. По словам Эрдогана, власти Азербайджана, прождавшие 30 лет для разрешения проблемы с территориями, теперь будут действовать самостоятельно.

«Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе», — сказал Эрдоган.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль призывает прекратить войну в Нагорном Карабахе. Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва не считает обострение конфликта в Нагорном Карабахе провокацией для влияния на Россию.

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