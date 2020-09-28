В России вышел сериал про телеграм-каналы

На отечественные экраны вышел сериал «Просто представь, что мы знаем», — первый четырехсерийный проект, посвященный каналам в Telegram.

Создателем сериала является кинокритик и режиссер Роман Волобуев. Фильм состоит из четырех эпизодов, каждый длится 40 минут. В проекте приняли участие многие звезды российского кино: Евгений Стычкин, Екатерина Вилкова, Максим Виторган, Юлия Снигирь и многие другие.

Сериал повествует о команде из четырех человек, — парень-журналист и три девушки, — которые пытаются сделать как можно более популярным свой Telegram-канал. При этом действие разворачивается в то время, когда мессенджер был заблокирован на территории России. Посмотреть «Просто представь, что мы знаем» можно на платформе «Кинопоиск HD».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно название продолжения комедии «Борат».