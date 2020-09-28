Новая часть «Бората» получила очень длинное название

Скриншот из первой части "Бората", вышедшей в 2006 году. Фото: Кинопоиск

Скриншот из первой части "Бората", вышедшей в 2006 году. Фото: Кинопоиск

Стало известно, каким будет название продолжения знаменитой комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли.

Немногие помнят, что и первая часть называлась гораздо длиннее: «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Сиквел полюбившейся мировому зрителю картины будет называться Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»), передает издание Collider.

Съемки продолжения держали в тайне, поэтому о второй части информация появилась совсем недавно, а подробности о сюжете, актерах и инвесторах по-прежнему неизвестны, как и дата выхода фильма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какова вероятность повторного закрытия кинотеатров в России в случае неблагоприятного развития второй волны коронавируса в стране.