Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса
Кинотеатры пока не собираются закрывать. Фото: pixabay.com

Он отметил, что пока нет разговоров о подобном развитии событий.

Эксперт прокомментировал возможность закрытия кинотеатров в России в связи с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что долгое время россияне смотрели фильмы дома, и теперь их пытаются вернуть в залы. Пока что разговоров о закрытии кинотеатров нет, и бизнесмены делают все, чтобы зрители как можно чаще ходили на премьеры.

При этом предприниматели готовятся к любому развитию событий.

«Мы сейчас ломаем голову, как нам открыть регионы, как нам эту акцию продвинуть, как нам продюсеров заставить побольше фильмов выпускать»,

— добавил собеседник агентства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кинокритик Антон Долин заявил, что покидает шоу «Вечерний Ургант».

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