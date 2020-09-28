Бывший муж Лолиты рассказал о своем плачевном состоянии после несчастного случая

Дмитрий объяснил, что не может раскрыть обстоятельства, при которых получил столь серьезные травмы, так как сейчас еще идет следствие. Фото: Instagram @ivanovsport

Дмитрий объяснил, что не может раскрыть обстоятельства, при которых получил столь серьезные травмы, так как сейчас еще идет следствие. Фото: Instagram @ivanovsport

Тренер по сквошу и бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о своем длительном восстановлении после несчастного случая, в результате которого он получил множество тяжелых травм.

45-летнего Дмитрия ждет долгий путь реабилитации. В программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Иванов рассказал, что после случившегося у него диагностировали 12 переломов, «глаз не было видно, нос просто отсутствовал». Он дышал через рот и до сих пор ходит без передних зубов, пользуясь капой. Дмитрий перенес шесть операций и предстоит еще несколько, но худшее уже позади.

За время нахождения в больнице спортсмен сбросил 8 кг, так как мог есть только через трубочку. А спасли его зрение врачи только благодаря титановым вставкам под глаза. При этом Иванов признался, что на все медицинские манипуляции, — а они обошлась в 800 тысяч рублей, — ему не хватило собственных денег, половину собрали коллеги по цеху, сквошисты. При этом остается неизвестным, при каких обстоятельствах столь сильно пострадал Дмитрий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лолита, между тем, поражает поклонников откровенными нарядами.