Похудевшая Лолита удивила фанатов фото в обтягивающем костюме

Похудевшая Лолита удивила фанатов фото в обтягивающем костюме
Певица Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Певица Лолита Милявская поразила поклонников своей фигурой. Фанаты отметили, что развод пошел ей на пользу, и исполнительница похорошела.

В обтягивающем костюме Лолита анонсировала в Instagram свой концерт. Результатом публикации стали десятки восторженных комплиментов.

Изменения во внешности певицы отметили и коллеги – Екатерина Варнава, Андрей Державин, Артем Иванов.

Многие отметили, что Лолита похорошела после развода.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что певица, которая развелась со своим пятым мужем, уже планирует новый брак. Имени избранника называть она не стала. СМИ при этом отмечали, что речь идет о состоятельном человеке, которого Лолита назвала достойным кандидатом в супруги. Сама она отмечала, что безумной влюбленности, как в молодости, у нее нет.

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Instagram лолита милявская певица фигура


 

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