Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз

Артистка не собирается ставить крест на личной жизни после нескольких неудачных попыток.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем пишет «СтарХит». Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак. Артистка не назвала имени своего избранника, но это богатый человек, которого она назвала хорошим кандидатом в супруги. Лолита подчеркнула, что безумной влюбленности, как в молодости, нет, но важно не это. Она призналась, что согласится выйти замуж за тайного ухажера, если он предложит.

«Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным»,

— посчитала певица.

Лолита отметила, что новый избранник тоже младше нее – на этот раз разница составляет восемь лет. Она рассказала, что они часто общаются ночами по телефону, иногда устраивая «посиделки друг у друга».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита рассказала о сложностях с дистанционным созданием клипа.