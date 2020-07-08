«Без выходных»: Лолита рассказала о сложностях с дистанционным созданием клипа

Лолита Милявская рассказала о сложностях в создании клипа на песню «Кислород». Певица призналась, что работа над ним велась без выходных.

В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась, что клип создавался дистанционно три месяца и в несколько смен. Она отметила, что это оказалось сложнее, чем она предполагала

Ролик создавался в формате 3D с помощью специального компьютера. Чтобы отснять некоторые фрагменты с ее лицом, Лолите нужно было нанести точки по определенному техническому заданию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лолита безуспешно пытается выселить из квартиры экс-супруга. Артистке пришлось обратиться в суд, чтобы решить жилищный вопрос. При этом у нее нет никаких требований – она только хочет выселить бывшего мужа.