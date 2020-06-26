Лолита безуспешно пытается выселить из квартиры экс-супруга

Лолита безуспешно пытается выселить из квартиры экс-супруга
Лолита наконец развелась с супругом. Фото: Instagram

Артистке пришлось обратиться в суд, чтобы решить наконец жилищный вопрос.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем сообщает «Московский комсомолец». Певица Лолита Милявская через суд пытается выселить бывшего супруга из собственной квартиры. Адвокат Сергей Жорин уверяет, что мужчина не живет со звездой на протяжении года, а также не оплачивает коммунальные услуги. Иванов якобы обещал, что снимется с регистрационного учета, но до сих пор не сделал ничего. Поэтому Лолита отчаялась и прибегла к помощи адвоката. При этом у артистки нет никаких требований – она только хочет выселить экс-мужа.

Напоминаем, что Иванов и Лолита развелись в мае текущего года, хотя изъявили такое желание уже давно. Дело в том, что певица пыталась признать их брак фиктивным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Лолиты рассказал правду о нападении на ее экс-супруга. Жорин заявил, что с мужчиной на самом деле все в порядке.

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