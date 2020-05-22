Адвокат Лолиты рассказал правду о нападении на ее экс-супруга

Адвокат Лолиты рассказал правду о нападении на ее экс-супруга
Лолита наконец развелась с супругом. Фото: Instagram

Жорин заявил, что с мужчиной на самом деле все в порядке.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем рассказал адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин в интервью «Пятому каналу». Бывший супруг артистки, Дмитрий Иванов, уверяет, что на него напали и что это подстроила его экс-жена. Жорин же уверяет, что на самом деле никакого покушения не было, потому что Иванов каким-то образом уже чудесно исцелился.

«Я выяснил, что с Ивановым произошло чудесное исцеление, потому что когда появились новости о его госпитализации, журналисты писали, что он находится фактически при смерти»,

— пояснил адвокат.

Жорин отметил, что спортсмен активно общается с журналистами, что невозможно делать со сломанной челюстью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-супруг Лолиты показал свою новую семью.

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