Экс-супруг Лолиты показал свою новую семью

Экс-супруг Лолиты показал свою новую семью
Лолита наконец развелась с супругом. Фото: Instagram

Пара наконец развелась – процесс длился около года.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Тренер Дмитрий Иванов выложил в своем Instagram-аккаунте видео, на котором показал новую семью. На ролике запечатлена возлюблена и трое детей. Они все играют в настольные игры. Пользователи решили, что Иванов продолжает подогревать интерес к своей персоне, потому что боится, что уже спустя пару дней о нем никто не вспомнит.

Напоминаем, что Лолита начала разводиться с Ивановым еще год назад, но есть мнение, что мужчина искусственно затягивал бракоразводный процесс, чтобы ходить на различные передачи и зарабатывать таким образом деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита покрасилась на карантине и показала результат. Она написала, что решила покрасить голову сама, потому что из-за коронавируса закрыты все салоны. Лолита пожаловалась на седину, а затем показала результат – показалось неплохо, вот только одна из прядей стала не черной, а серой.

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