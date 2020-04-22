Лолита покрасилась на карантине и показала результат

Артистка отметила, что не может посетить стилистов, поэтому приходится управляться со всем самой.

Об этом стало известно 21 апреля. Обо всем певица Лолита Милявская рассказала в Instagram-аккаунте. Она написала, что решила покрасить голову сама, потому что из-за коронавируса закрыты все салоны. Лолита пожаловалась на седину, а затем показала результат – показалось неплохо, вот только одна из прядей стала не черной, а серой. Певица успокоила себя, ведь она не профессионал. Также Лолита показала китайские деньги и поблагодарила народ за карантин.

«Смотрю на китайские деньги и хочу сказать: «Спасибо вам, китайцы, за карантин»,

— иронично сообщила Лолита.

Поклонники отметили, что им тоже приходится обходиться без услуг парикмахера. Но оно того стоит, ведь важнее всего сейчас здоровье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита заявила, что сделала пластику на карантине. Певица планировала эту операцию еще до введенных мер самоизоляции.