Лолита заявила, что сделала пластику на карантине

Певица планировала эту операцию еще до введенных мер самоизоляции.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем рассказала певица Лолита Милявская в эфире Первого канала на «Вечернем Урганте» Она призналась, что сделала пластическую операцию во время режима самоизоляции. Лолита заявила, что пошла на «подрезание глаз». Из плюсов – у артистки появилась возможность отсидеться дома и полностью восстановиться.

«Это было запланировано. Когда все выходили в прямой эфир, я просто засела, чтобы восстановиться»,

— призналась артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита вспомнила, как на ее мать в Киеве напали из-за русской речи. Злоумышленник, говоря на украинском языке, спросил, почему прохожая разговаривает на «собачьем языке».