Лолита вспомнила, как на ее мать в Киеве напали из-за русской речи

Певица не уточнила, когда произошел инцидент.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала, что однажды в Киеве на ее мать напали средь бела дня из-за русской речи. Женщина шла с внучкой из школы, когда ее ударили со спины. Злоумышленник, говоря на украинском языке, спросил, почему прохожая разговаривает на «собачьем языке». Лолита заявила, что дочь не пострадала, а вот насколько серьезные травмы получила мать знаменитости – непонятно. Певица призналась, что после этого она наняла охрану для своей семьи, чтобы подобного не происходило. Она искренне убеждена, что нападавший был не в себе и ему нужно лечиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита рассказала о своих «глобальных ошибках» в жизни. Исполнительница рассказала, что употребляла наркотики. Она отметила, что пагубная привычка до сих пор сказывается на состоянии ее здоровья.