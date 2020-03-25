«Нельзя жить с уродами»: Лолита рассказала о своих «глобальных ошибках» в жизни

Анастасия Ивлеева запустила новое шоу, в рамках которого пообщалась дистанционно с Лолитой Милявской. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Анастасия Ивлеева запустила новое шоу, в рамках которого пообщалась дистанционно с Лолитой Милявской. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита поделилась с поклонниками историей о своих «глобальных ошибках», сделанных в жизни.

В ходе шоу, которое запустила блогер Анастасия Ивлеева, исполнительница рассказала, что употребляла наркотики. Она отметила, что пагубная привычка до сих пор сказывается на состоянии ее здоровья.

Певица отметила, что начиналось всё с легких видов. После она перешла на более серьезные средства.

«Год употребления кокаина, когда мне было 40. Аукается в 56», — призналась поп-звезда.

Сейчас Лолита ведет здоровый образ жизни. Певица также подчеркнула, что начала жизнь с чистого листа после расставания с пятым супругом .

«Нельзя жить с уродами», — заявила Лола.

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