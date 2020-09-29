Кудрявцева раскрыла сумму гонорара за участие в шоу «Секрет на миллион»

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассекретила информацию о своем заработке, получаемом за съемки в шоу, в котором знаменитости делятся своими тайнами.

На Youtube-канале Ксении Собчак в понедельник, 28 сентября, появилось новое интервью. Побеседовала в этот раз журналистка с Лерой Кудрявцевой. Помимо личной жизни и профессиональных успехов особый интерес у Собчак вызвал гонорар Кудрявцевой за участие в шоу «Секрет на миллион». Телеведущая конкретных цифр предпочла не называть, но честно призналась, что за выпуск получает меньше миллиона рублей.

Также Кудрявцева рассказала, что ее гонорары скромнее, чем у мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Несмотря на это, у пары общий общий бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрявцева показала фигуру в купальнике без фотошопа. Кудрявцева, перенесшая удаление грудных имплантов, не стесняется делиться откровенными фото.