Петербург накрыло холодным циклоном: 29 сентября ждут до +16

Петербург накрыло холодным циклоном: 29 сентября ждут до +16
Петербуржцам обещают облачную погоду. Фото: Baltphoto

Бабье лето, похоже, покинуло Петербург. В город постепенно приходит осень.

Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, погоду в Петербурге будет определять высотный циклон.

«Это холодный циклон, выраженный в средней и верхней тропосфере, но не проявляющийся на приземных картах погоды», — поясняет специалист.

В результате в городе ждут облачную с прояснениями погоду. Возможны также небольшие дожди.

Воздух в Северной столице прогреется до +16 градусов – сохраняется тенденция к понижению температуры.

Как писала gazeta.spb.ru, этой осенью на Петербург уже успел обрушиться град. Стихия в Северной столице бушевала в середине сентября. Тогда компанию граду составили дожди и сильный ветер.

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