Непогода в Петербурге: на несколько районов города обрушился град

В Северной столице продолжает бушевать стихия. Компанию дождям и сильному ветру днем решил составить и град.

В воскресенье, 13 сентября, петербуржцы в социальных сетях начали активно делиться информацией о прошедшем граде. Известно, что небольшой град прошел на Петроградской стороне, а вот куда более сильные осадки смогли лицезреть сегодня жители Красногвардейского района.

Напомним, из-за непогоды в Петербурге уже закрылись створы дамбы во избежании наводнения. Также, сегодня из-за шквалистого ветра закрылись на вход Михайловский и Летний сады. ГУ МЧС Петербурга предупреждает местных жителей об усилении ветра до 20-23 метров в секунду. Существуют большие риски падения деревьев и шатких конструкций, поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что упавший от ветра дорожный знак пробил стекло пассажирского автобуса на Серебристом бульваре.