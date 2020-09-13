Упавший от ветра дорожный знак пробил стекло пассажирского автобуса на Серебристом бульваре

В Приморском районе дорожный знак рухнул прямо на автобус с пассажирами.

В Северной столице в воскресенье, 13 сентября, бушует стихия. Порывы ветра валят деревья, светофоры, дорожные знаки и шаткие конструкции.

На остановке общественного транспорта «Серебристый бульвар» из-за ветра упал дорожный знак и светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», сопроводив пост фотографиями.

Во время падения по данному участку проезжал автобус, на который конструкция и приземлилась. Знак пробил боковое стекло в автобусе, в связи с чем он экстренно остановился. В салоне в момент происшествия находилось 7 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. На место прибыли экстренные службы, которые принялись устранять последствия случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13 сентября ждут дожди и сильный ветер.