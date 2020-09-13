Упавший от ветра дорожный знак пробил стекло пассажирского автобуса на Серебристом бульваре

Упавший от ветра дорожный знак пробил стекло пассажирского автобуса на Серебристом бульваре
Упавший дорожный знак на Серебристом бульваре. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе дорожный знак рухнул прямо на автобус с пассажирами.

В Северной столице в воскресенье, 13 сентября, бушует стихия. Порывы ветра валят деревья, светофоры, дорожные знаки и шаткие конструкции.

На остановке общественного транспорта «Серебристый бульвар» из-за ветра упал дорожный знак и светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», сопроводив пост фотографиями.

Во время падения по данному участку проезжал автобус, на который конструкция и приземлилась. Знак пробил боковое стекло в автобусе, в связи с чем он экстренно остановился. В салоне в момент происшествия находилось 7 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. На место прибыли экстренные службы, которые принялись устранять последствия случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13 сентября ждут дожди и сильный ветер.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автобус ветер дорожный знак приморский район происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний