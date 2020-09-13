Петербург во власти циклона: 13 сентября ждут дожди и сильный ветер

Петербург во власти циклона: 13 сентября ждут дожди и сильный ветер
Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Воскресенье, 13 сентября, не принесет петербуржцам хорошей погоды. Город оказался во власти циклона.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, погоду в Петербурге сегодня будет формировать североатлантический циклон. Его центр выйдет с запада в акваторию Белого моря.

В результате в городе ожидается облачная, но с прояснениями погода, кратковременные дожди. Специалист также не исключил, что есть угроза нагонного наводнения.

Воздух прогреется до +16 градусов, а ветер разгонится до 11 м/с. При этом порывы могут достигать и 21 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что накануне ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу вновь предупредило местных жителей о шторме. Отметим, что из-за ветра 10 сентября пострадали два человека — на мужчину на стройплощадке упал автомобильный манипулятор. Женщину ударило козырьком торговой палатки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветер новости спб погода циклон шторм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний