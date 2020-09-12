Шторм накроет Петербург 13 сентября

Погода продолжает бушевать в Петербурге. Перерыва горожанам не дадут даже в воскресенье, 13 сентября.

О непогоде предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Так, в Северной столице ждут дожди, порывы ветра могут достигать 20 м/с, а в прибрежных района – до 23 м/с.

Горожанам советуют убрать вещи с балконов, обходить стороной деревья и шаткие конструкции, а также не оставлять под ними автомобили.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ждать улучшения погоды в ближайшие дни в Петербурге не стоит. Так, дожди ждут и 14 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что штормовой ветер повалил деревья, повредил 25 машин. Из-за ветра также пострадали два человека. В этот день на мужчину на стройплощадке упал автомобильный манипулятор. Женщину ударило козырьком торговой палатки.