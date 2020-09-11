В Петербурге непогода отправила в больницу двух горожан

В Петербурге непогода отправила в больницу двух горожан
Ветер повалил деревья. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице сильный ветер повалил деревья, повредил 25 машин, также от последствий разрушений пострадали два человека.

Непогода настигла город в четверг, 10 сентября. В этот день на мужчину на стройплощадке упал автомобильный манипулятор. Кроме того, пострадала женщина. Ее ударило козырьком торговой палатки.

Как сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу, петербурженку госпитализировали с ушибом, рассечением и подозрением на сотрясение головного мозга.

В общей сложности спасатели совершили 436 выездов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга пообещали порывистый ветер и кратковременные дожди 11 сентября. Столбик термометра остановится на отметке +13…+15 градусов.

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