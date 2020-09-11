Жителям Петербурга пообещали порывистый ветер и кратковременные дожди 11 сентября

Жителям Петербурга пообещали порывистый ветер и кратковременные дожди 11 сентября
К счастью, осадки, как правило, оказываются кратковременным. Фото: Baltphoto

В Северную столицу вернется нормальное атмосферное давление, а вот температура воздуха будет на градус ниже положенной нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в пятницу, 11 сентября, горожан ожидает ветреная погода. Он добавил, что порывистый ветер принесет в город кратковременные дожди.

Специалист рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, что циклон ушел на восток, но еще сохранил свое воздействие на погоду. Так, столбик термометра остановится на отметке +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов. Западный порывистый ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление активно подрастет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Пулково в пятницу с задержкой вылетит один рейс. Речь идет о самолете, полет которого запланирован в Якутск. Воздушное судно, согласно расписанию, должно было вылететь из Пулково в 17:00, однако в результате изменений вылет состоится в 00:01, 12 сентября.

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