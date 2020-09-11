Из Пулково в пятницу с задержкой вылетит один рейс

В воздушной гавани Северной столицы с недавнего времени прекратились отмены рейсов, задержки тоже практически не случаются.

В пятницу, 11 сентября, в Пулково осуществятся все запланированные рейсы, так что пассажиры могут ждать отправления в другие города и страны не тревожась об их отмене. Задержка же ждет только один рейс — R3 488 «Санкт-Петербург — Якутск». Самолет, согласно расписанию, должен был вылететь из Пулково в 17:00, однако в результате изменений вылет состоится в 00:01, 12 сентября. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в четверг задержали два рейса. Накануне самолеты несколько позднее отправились в Москву и Иваново. Отмен рейсов при этом снова не было.