В Пулково в четверг задержали два рейса

В четверг из аэропорта Северной столицы вылетят все рейсы. Однако некоторые немного задержат.

Так, сегодня, 10 сентября, путешественники, следующие в Москву и Иваново, прибудут позже запланированного.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, изменения коснулись рейсов, которые обслуживаются авиакомпаниями «S7» и «РусЛайн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прибытии в Пулково петербуржцев из Киргизии. Борт приземлился в два часа ночи, после чего пассажиров отправили на двухнедельный карантин в связи с возвращением из заграницы. Кроме того, всем прилетевшим необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию нового типа.