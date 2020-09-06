В Пулково прилетели петербуржцы из Киргизии

В Пулково прилетели петербуржцы из Киргизии
Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

С начала пандемии не все россияне вернулись на родину.

Этой ночью, 6 сентября, в Санкт-Петербург прилетел самолет из Киргизии. Из Оша вернулись жители Северной столицы и Ленинградской области. Борт приземлился в два часа ночи, после чего пассажиров отправили на двухнедельный карантин в связи с возвращением из заграницы.

Известно, что в период с 29 августа по 13 сентября в Санкт-Петербург прилетят 13 спецрейсов. Следующий ожидается уже в понедельник, 7 сентября, из Худжанда. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Пулково один рейс вылетел с задержкой. Пассажиры рейса отправились в Москву – борт должен был оторваться от земли в 1:50, но сделал это только в 3:10.

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