Из Пулково один рейс вылетел с задержкой

Пока что нет ни одного отмененного рейса.

Сегодня, 6 сентября, из петербургского аэропорта Пулково с задержкой вылетел один самолета. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры рейса отправились в Москву – борт должен был оторваться от земли в 1:50, но сделал это только в 3:10. Перевозчиком была авиакомпания «Уральские авиалинии», которая никак не комментировала такое решение. Остальные рейсы должны состоятся и пока нет ни переносов, ни задержек.

Напоминаем, что в субботу на табло аэропорта не отображались некоторые изменение в расписании. СМИ объяснили это конфликтом между Пулково и журналистами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково в субботу нет отмененных рейсов.