В Пулково в субботу нет отмененных рейсов

В Пулково в субботу нет отмененных рейсов
Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Пока что задержанных вылетов также не замечено, но ситуация может измениться.

В петербургском аэропорту Пулково нет ни одного отмененного рейса сегодня, 5 сентября. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Отмечается, что обходится также без задержек. При этом напротив некоторых рейсов значится подпись «undefined» и не совсем понятно, что бы это могло значить, так как представители Пулквово никак не комментируют это.

Напоминаем, что подпись начала появляться с 4 сентября. По предварительным данным, это связано с конфликтом между представителями аэропорта и местными СМИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КРТИ Петербурга объявляет конкурс на строительство станции метро «Пулково».

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