Мошенники похитили у доцента «Политеха» и сотрудника Петропавловки 8 миллионов

Жертвами мошенников в Петербурге оказались доцент Политехнического университета и сотрудник музея в Петропавловской крепости. Они лишились около восьми миллионов рублей.

По данным gazeta.spb.ru, в двух случаях мошенники действовали одинаково. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и заявляли, что деньги заявителей пытаются похитить. В результате те сами переводили средства на «безопасный счет».

У доцента Политехнического университета похитили почти четыре миллиона, у начальницы одного из отделов музея «Петропавловская крепость» — более четырех миллионов.

По обоим фактам возбуждены дела о мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что пожилой ученый из Выборгского района перевел на счет мошенников около 800 тысяч рублей.