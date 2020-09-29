Съемки кино перекроют движение в центре Петербурга

Съемки кино перекроют движение в центре Петербурга
Набережная канала Грибоедова. Фото: Википедия

В центре Санкт-Петербурге вводятся очередные ограничения транспортного движения в связи с проведением съемок фильма. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Киносъемки будет проводить «Телевизионно-Производственная Компания».

Движение будет перекрываться 2 октября с 6:00 до 20:00 по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Столярного переулка, Казначейской улице от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Столярного переулка.

Кроме того, с 8:00 1 октября до 20:00 2 октября на этих улицах будет запрещена остановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонтные работы ограничат движение по Ленской улице до конца августа 2021 года. Там будут прокладывать теплосети.

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