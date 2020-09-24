Ремонтные работы ограничат движение по Ленской улице до конца августа 2021 года

Ремонтные работы ограничат движение по Ленской улице до конца августа 2021 года
На участках ограничат движение. Фото: pixabay.com

Государственная административно-техническая инспекция анонсировала ограничения на дорогах, которые планируется ввести в Северной столице 25 и 26 сентября.

В период с 25 сентября 2020 года по 30 августа 2021 года из-за необходимости прокладки теплосети владельцы транспортных средств не смогут передвигаться по Ленской улице от Индустриального проспекта до проспекта Наставников — движение закроется полностью почти на год.

Также, с 26 сентября по 13 октября будет ограничено движение транспортных средств по Пулковскому шоссе у железнодорожной станции «Аэропорт». Речь идет об участке дороги по направлению в сторону Петербурга. В данный период времени специалисты дорожных служб установят на участке П-образную опору.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ предупредили об ограничении движения по Богатырскому проспекту до 10 октября.

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