В ГАТИ предупредили об ограничении движения по Богатырскому проспекту до 10 октября

В ГАТИ предупредили об ограничении движения по Богатырскому проспекту до 10 октября
На участках ограничат движение. Фото: pixabay.com

В Приморском районе намерены продолжить ремонтные работы на дорогах, в связи с этим водителей предупредили о планируемых ограничениях.

Движение транспортных средств по Богатырскому проспекту от Байконурской до Гаккелевской улицы будет ограничено с 3 сентября по 10 октября. На данному участке рабочие в течение месяца проведут реконструкцию дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Также, с 3 сентября по 10 октября движение закроется по Туполевской улице вблизи с пересечением с Богатырским проспектом.

Проехать транспорт не сможет и по Байконурской улице у пересечения с Богатырским проспектом с 3 по 15 сентября. Уже с 15 сентября до 6 октября движение на данном участке будет просто ограничено.

Работы на дорожных объектах выполнит организация ООО «СК» Орион плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мероприятие «День Русской музыки» ограничит движение транспорта в центре Петербурга.

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