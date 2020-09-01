Мероприятие «День Русской музыки» ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Транспортные средства не смогут проехать по Инженерной улице из-за подготовки и проведения культурно-массового мероприятия «День Русской музыки».

Как сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, ограничения коснутся движения по Инженерной улице со стороны площади Искусств. На данном участке движение будет полностью закрыто с 8:00 4 сентября до 8:00 9 сентября.

«День Русской музыки» пройдет на площади Искусств в воскресенье, 6 сентября. Все желающие смогут послушать известные классические произведения в исполнении солистов Мариинского театра. Отметим, что в этом году событие приурочено 180-летию композитора Петра Чайковского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение на КАД на участке между Мурманским и Колтушским шоссе. Работы на мосту через реку Оккервиль проведут с 1 по 3 сентября.