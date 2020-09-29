Продажи автомобилей в Петербурге продолжают расти

Впервые за полтора года в Северной столице наблюдается рост продаж автомобилей в течение двух месяцев подряд.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с начала 2020 года в Петербурге продали 74, 5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 18% меньше аналогичного в прошлом году.

Последние два месяца в города наблюдается рост продаж. Так, в августе дилеры реализовали 12,2 тыс. новых машин, что на 2% больше, чем годом ранее.

Высокие объемы продаж замечены у корейских марок KIA и Hyundai. Последняя обошла LADA и поднялась на второе место на петербургском авторынке. На четвертом месте Volkswagen, а топ-5 замыкает Renault.

Ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов отмечает, что на росте продаж автомобилей сказались ослабление курса рубля, а также ожидание возможных ограничений, связанных со второй волной пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам посоветовали не откладывать покупку автомобиля.