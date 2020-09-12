Россиянам посоветовали не откладывать покупку автомобиля

Россиянам посоветовали не откладывать покупку автомобиля
В России подорожают поддержанные автомобили. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На российском рынке поддержанных автомобилей прогнозируется быстрый рост цен на машины. В Федерации автомобилистов России советуют автолюбителям поторопиться с покупкой транспорта, поскольку ситуация будет только ухудшаться.

Глава федерации Максим Ердышов, слова которого приводит Ura.ru, заявил, что на вторичном авторынке в стране замечен повышенный спрос, поскольку во время пандемии произошел скачок цен на новые автомобили. Он предупреждает, что если у автолюбителя есть планы на покупку машины, то «надо это делать и особо не думать».

Он отметил, что в ближайшем времени цены поддержанные автомобили продолжат подниматься. При этом не все россияне могут позволить себе покупку нового личного транспорта, потому что даже самые бюджетные варианты обойдутся примерно в миллион рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобильный эксперт прогнозирует дальнейшее снижение спроса на новые машины в России и падение продаж на 20%.

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