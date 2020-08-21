Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто прогнозирует дальнейшее снижение спроса на новые машины в России и падение продаж на 20%.

Моржаретто отметил, что автомобильное производство стабилизировалось и приблизилось к докризисному. Кроме того, удается избежать дефицита товаров на рынке благодаря отгрузке по запросу. Тем не менее, эта ситуация может осложнить покупку для человека, который хочет в этот же день покинуть салон на новом авто. Работают в таких обстоятельствах дилеры как бюджетных, так и премиальных сегментов, причем и в России, и на западе.

Тем не менее, по мнению специалиста, российский авторынок остается чрезвычайно нестабильным. Он посоветовал при возможности вкладывать деньги в покупку личного транспорта сейчас, так как в дальнейшем стоимость машин будет только расти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поставить новый автомобиль на учет теперь можно в МФЦ.