Жителям России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Жителям России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Нововведение упростит и ускорит процедуру регистрации автомобиля. Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило новый порядок регистрации автомобилей: теперь поставить транспортное средство на учет можно и в МФЦ.

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в пятницу, 21 августа, на сайте кабинета министров. В частности, для работы с владельцами автомобилей в МФЦ привлекут сотрудников МВД. В их обязанности будет входить осмотр транспортного средства, в то время как сотрудники центра займутся оформлением документации: приемом заявок и выдачей готовых бумаг.

Это нововведение позволит ускорить процесс регистрации авто, сделает его доступнее и удобнее. Предоставлять эту услуги будут МФЦ, обеспеченные необходимой для автомобилистов инфраструктурой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes-Benz отзывает свыше тысячи автомобилей в России для устранения дефекта.

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