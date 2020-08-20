Mercedes-Benz отзывает более тысячи автомобилей в России

Машины нуждаются в устранении некоторых дефектов, после чего их вернут владельцам.

Сразу несколько отзывных компаний запустило российское представительство Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. Отмечается, что дефекты нашли у пикапов X-Class, произведенных в 2018 году, и у минивэнов V-Class, выпущенных в 2019 году. В некоторых автомобилях есть проблемы с подголовниками задних сидений, а также с отсутствием активации модуля системы нейтрализации отработанных газов.

Всего компания отзывает 1644 автомобиля. Их можно сдать в ближайший магазин диллера, где машину починят, а затем верну владельцу. У отзыва нет срока давности, поэтому заводская гарантия не требуется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей.