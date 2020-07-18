Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей

У них существует риск короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Информацией поделилось Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC. Речь идет о машинах, выпущенных в период с марта 2005 года по сентябрь 2009 года. Владельцев просят обратиться к официальным дилерам, которые проведут работы по исправлению проблемы.

Напоминаем, что до этого отозвали почти 50 тысяч седанов Hyundai Elantra. Причина была та же.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Volvo отзывает более 2 млн автомобилей из-за дефекта, угрожающего безопасности.