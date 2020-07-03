Volvo отзывает более 2 млн автомобилей из-за дефекта, угрожающего безопасности

Из общего числа отозванных машин в 2,1 млн, 412 тысяч авто находятся в Швеции. Фото: pixabay.com

Из общего числа отозванных машин в 2,1 млн, 412 тысяч авто находятся в Швеции. Фото: pixabay.com

Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает более 2 млн машин, выпущенных с 2006 по 20019 года из-за дефекта, грозящего безопасности водителей и пассажиров.

Компания называет этот отзыв крупнейшим в псовей истории. Причиной является стальной трос, находящийся в креплении ремней безопасности на водительском и переднем пассажирском местах. Трос может ослабнуть и это негативно скажется на защитном эффекте.

Трос может износиться, но, к счастью, это крайне редкая проблема. В Volvo принятые меры называют профилактическими, так как они направлены на предотвращение возможных возникновений опасных инцидентов. Сейчас у компании нет данных о пострадавших от этой неполадки. Под подозрение попадают модели S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. В автомобилях, которые производятся сегодня, этот дефект устранен.

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