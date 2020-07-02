В России исчезнут автомобильные наклейки «инвалид»

В наклейке больше нет необходимости. Фото: Pixabay

В наклейке больше нет необходимости. Фото: Pixabay

Нововведение вступило в силу с 1 июля.

Теперь информация о статусе водителя будет находиться в Федеральном реестре. Чтобы заявить о праве на бесплатную парковку, водителям с инвалидностью необходимо подать заявку в Пенсионный фонд. Подать её можно либо через портал Госуслуг, либо с помощью МФЦ. Срок подачи — до 1 января 2021 года.

При оформлении, автомобилисту нужно будет указать номер машины, а также ее марку и модель.

Сотрудники ГИБДД будут иметь доступ к реестру с данными. Благодаря этому, можно будет выявлять водителей, которые незаконно паркуются на местах, предназначенных для инвалидов.

В основном, штрафы за незаконную парковку выписываются автоматически, с помощью камер, считывающих номера. Наклейки они не распознают. Введение новой практики позволит совместить информацию о номерах водителей со всех регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге упростились правила парковки для инвалидов на платных стоянках.