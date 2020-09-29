Как индустрия авиаперевозок рассчитывает оправиться от коронавирусного кризиса?

Стремительное распространение коронавируса затронуло практически все слои общества и нарушило работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру. К счастью, индустрия авиаперевозок обладает большим опытом в преодолении кризисов и выживании в них по сравнению с другими странами. Когда пандемия будет взята под контроль, аэропорты и авиакомпании вновь смогут помочь обществу вернуться к нормальной жизни.

Пандемия коронавируса привела к отмене рейсов, ограничениям на поездки и закрытию границ по всему миру. Эпидемия вызвала резкое сокращение или временную стагнацию в авиасообщении.

«Случай беспрецедентен, поскольку последствия этой чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения ощущаются во всем мире, и шок для авиаиндустрии был более обширным, чем когда-либо прежде. Последний кризис, серьезно повлиявший на авиаперелеты, был связан с облаком пепла исландского вулкана, которое в основном затронуло воздушное пространство Европы и Северной Атлантики в 2010 году. До этого, начиная с 2002-2003 годов, вспышка атипичной пневмонии привела к остановке авиаперевозок, главным образом в Азии”, — говорит Киммо Мяки, генеральный директор Finavia.

После этих предыдущих кризисов мир значительно изменился, и глобальное воздушное сообщение приобрело большее значение. «За последнее десятилетие авиаперелеты увеличились, особенно в Азии и Китае”, — объясняет Маки.

Ограничение на поездки действительно помогает

«Коронавирус-не первая пандемия, которая перемещается из одной страны в другую воздушным транспортом. Вирусы не признают границ между странами, и когда люди путешествуют, они забирают с собой патогенные микроорганизмы”, — говорит Пекка Нуорти, профессор эпидемиологии Университета Тампере.

Первые случаи Covid-19 в Финляндии были связаны с международными воздушными перевозками.

«Ситуация отражает общество, в котором мы живем – люди много путешествуют по всему миру. Быстрая мобильность и скорость передвижения – это возможность, давно вошедшая у нас в привычку.”

”Во время этого кризиса аэропорты и авиакомпании выпустили специальные инструкции по гигиене, безопасности и фильтрации воздуха», — говорит Нуорти.

«Из строгих руководящих принципов видно, что индустрия авиаперевозок сделала все, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и пассажиров. На мой взгляд, авиакомпании действовали ответственно, предлагая пассажирам возможность отменить или перенести уже забронированные рейсы. Мы находимся в этой сложной ситуации вместе и действуем сообща”, — продолжает он.

“Согласно последним моделям, ограничения на поездки помогли замедлить распространение болезни на ранних стадиях эпидемии”, — объясняет Нуорти.

“Исходя из анализа, получается, что ограничения на мобильность в Китае обеспечили дополнительное время для других стран. Было подсчитано, что случаи распространения болезни из Китая в другие точки мира сократились на 80 процентов, что является результатом ограничений на поездки. Конечно, в то же время необходимо принимать и другие профилактические меры, такие как надлежащая гигиена рук и социальное дистанцирование”, — отмечает он.

Индустрия авиаперевозок может ускорить восстановление общества

Пандемия коронавируса радикально изменила жизнь во всем мире. На данный момент трудно предсказать, когда международные деловые и досуговые поездки могут вернуться в нормальное русло.

«Во время инцидента с исландским облаком пепла остальная часть общества пострадала не так сильно, поэтому путешествия и воздушное движение довольно быстро вернулись к нормальному уровню. Последствия атипичной пневмонии были заметны при авиаперелетах в течение примерно шести месяцев. Тогда количество поездок из Китая было значительно меньше по сравнению с недавней ситуацией, и поэтому распространение болезни было относительно ограниченным по сравнению с тем, как оно происходит сейчас”, — говорит Маки.

Поскольку стратегия Finavia и ее операционная база сильны, Mäki считает, что компания переживет кризис. «Индустрия авиаперевозок имеет значительный опыт в преодолении кризисов и обладает способностью приспосабливаться и восстанавливаться. С другой стороны, кризис отразился на отрасли, которая играет важную роль в экономическом росте и благосостоянии людей. Важно поддерживать оперативную предпосылку для обеспечения восстановления общества, заботясь также о промышленности, которая выступает в качестве его ускорителя.“

Важность полетов будет подчеркнута, когда мир вернется к нормальной жизни после кризиса.

«Основная потребность людей в поездках и перевозках товаров будет сохранена и в будущем. Индустрия авиаперевозок несет ответственность за то, чтобы бизнес-операции могли вернуться к уровню активности, существовавшему до пандемии. Авиаперелеты помогут убедиться, что разрыв, вызванный коронавирусом, не оставит постоянного следа на том, как работает общество. Авиаперелеты также являются ключом к построению маршрута возвращения к нормальной жизни с точки зрения мобильности людей, перемещения товаров и экономических условий эксплуатации. Мы не только готовы сделать восстановление Finavia максимально быстрым и эффективным, но и рассматриваем эту возможность для еще более тесной работы с международным сообществом и нашими заинтересованными сторонами, чтобы улучшить то, что у нас уже есть”, – заключает Киммо Мяки