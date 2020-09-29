Группа ДДТ сняла клип на песню «Лето» в Мурино

Музыканты российской рок-группы ДДТ приехали в Ленинградскую область для съемок клипа на песню с рабочим названием «Лето».

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти. На днях музыканты во во главе с лидером группы Юрием Шевчуком заезжали в областное Мурино, которое выбрали локацией для съемок клипа. Они решили, что будут проводить съемки на этажах строящегося ЖК «Десяткино 2.0». В новой песне ДДТ поет про перемены. «История с долгостроем тоже изменилась-в сентябре принято решение о его завершении», — говорится в сообщении.

Юрий Шевчук рассказал, что песня повествует о трудностях этого года: «короныч, изоляция», однако они уходят и впереди всех ждут надежда и оптимизм.

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