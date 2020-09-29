Amazon вернулась к съемкам сериала «Властелин колец»

Amazon вернулась к съемкам сериала &#171;Властелин колец&#187;
Постер фильма "Властелин колец: Братство кольца".

В Новой Зеландии съемочная команда Amazon возобновила работу над сериалом по роману-эпопее «Властелин колец» Джона Толкина.

Ранее съемки пришлось поставить на паузу из-за коронавирусной пандемии. Однако, после того, как в стране сняли большую часть ограничений для кинематографистов, съемки полноценно возобновились. Все участники процесса соблюдают все необходимые протоколы безопасности.

Как сообщает Deadline, две первые серии «Властелина колец» уже почти готовы. Их снимают под руководством испанского режиссера Хуана Антонио Байона.

Сюжет сериала пока держится в тайне. Известно лишь то, что действие будет происходить в период Второй эпохи, за три тысячи лет до событий «Братства кольца».

Премьера «Властелина колец» состоится в 2021 году на платформе Amazon Prime Video.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Орландо Блум рассказал о сериале «Властелин колец».

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