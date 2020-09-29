У ремейка «Короля Льва» появится продолжение

У ремейка &#171;Короля Льва&#187; появится продолжение
Когда студия планирует приступить к съемкам - неизвестно. Фото: instagram.com/lionking

Disney намерен снять вторую часть ремейка знаменитого мультфильма «Король Лев».

Режиссером картины снова выступит Барри Дженкинс, известный своей оскароносной работой «Лунный свет». К написанию сценария также вернется Джефф Натансон.

О чем будет вестись рассказ в продолжении пока что доподлинно неизвестно. Существует вероятность того, что авторы захотят раскрыть в картине личность льва Муфасы и рассказать о его жизни до событий первого фильма. Об этом сообщает издание Deadline.

Напомним, фильм «Король Лев» вышел на большие экраны в 2019 году, собрав значительную кассу в 1,6 миллиардов долларов. Не все любители оригинала остались довольны, однако общий успех картины дал боссам Disney четко понять, что сиквел — всего лишь дело времени.

Мультфильм «Король Лев» вышел в 1994 году. Лента является культовой для нескольких поколений детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хоакин Феникс снимется в сиквеле «Джокера» за $50 млн.

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